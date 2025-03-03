Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ (chủ yếu gọi) khách hàng của Tổng công ty (data có sẵn) để giới thiệu về các dịch vụ công ty cung cấp: vé máy bay, Visa.

Tạo nhóm hỗ trợ cho các khách hàng có nhu cầu về vé, visa.

Điền các danh sách báo cáo công việc.

Thực hiện các công việc khác được quản lý giao phó.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: sinh năm 2001 – 1999

Giọng nói dễ nghe, không ngọng, giọng địa phương.

Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Có laptop cá nhân

Chăm chỉ và nhanh nhẹn

Tại TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 8.000.000 - 10.000.000 vnđ/tháng

Lương cứng: 6.000.000đ + PC + hoa hồng doanh số + thưởng kết quả.

Lương cứng

Thử việc 1 tháng: 85% lương cơ bản

Thử việc 1 tháng

Tăng ca: 150% Lương cơ bản

Tăng ca

Xét tăng lương: 6 tháng/lần hoặc khi có kết quả tốt

Xét tăng lương:

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

