Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Intracom 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Liên hệ (chủ yếu gọi) khách hàng của Tổng công ty (data có sẵn) để giới thiệu về các dịch vụ công ty cung cấp: vé máy bay, Visa.
Tạo nhóm hỗ trợ cho các khách hàng có nhu cầu về vé, visa.
Điền các danh sách báo cáo công việc.
Thực hiện các công việc khác được quản lý giao phó.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: sinh năm 2001 – 1999
Giọng nói dễ nghe, không ngọng, giọng địa phương.
Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Có laptop cá nhân
Chăm chỉ và nhanh nhẹn
Tại TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP: 8.000.000 - 10.000.000 vnđ/tháng
Lương cứng: 6.000.000đ + PC + hoa hồng doanh số + thưởng kết quả.
Lương cứng
Thử việc 1 tháng: 85% lương cơ bản
Thử việc 1 tháng
Tăng ca: 150% Lương cơ bản
Tăng ca
Xét tăng lương: 6 tháng/lần hoặc khi có kết quả tốt
Xét tăng lương:
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
