Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2B, Ngõ 36 Giang Văn Minh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Chăm sóc khách hàng sau bán, hướng dẫn liều dùng, hỗ trợ cải thiện hiệu quả tình trạng bệnh lý của khách hàng.

Theo dõi tiến triển của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, cùng Công ty thực hiện sứ mệnh “Tận tâm CSKH khỏe mạnh tới trọn đời”.

Tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của khách hàng qua tất cả các kênh Chăm sóc của Công ty (Zalo, Hotline, FB, Web...), tư vấn liệu trình SP phù hợp nhất với thể trạng sức khoẻ.

Chăm sóc, hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề phát sinh của khách hàng để gia tăng tỷ lệ tái đơn.

Ghi nhận và tổng hợp phản hồi hoặc ý kiến đánh giá của khách hàng liên quan sản phẩm, từ đó giúp Công ty có những điều chỉnh, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm- dịch vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo từng thời kỳ hoặc theo phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành y, dược.

Yêu cầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm CSKH lĩnh vực bán lẻ, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thẩm mĩ,...

Có kỹ năng lắng nghe và điều chỉnh cảm xúc tốt.

Có tư duy và kỹ năng xử lý tình huống tốt, đặc biệt trong vấn đề về xử lý khiếu nại.

Am hiểu quy trình CSKH sau bán.

Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tân tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết và có sự thấu hiểu khách hàng.

Lương cứng thoả thuận (8-10 triệu/ tháng) + thưởng hiệu quả công việc.

Đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức.

Chính sách phúc lợi : tang tế/ốm đau/hiếu hỉ/sinh nhật theo quy định chung của Công ty

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tham gia các hoạt động team building, sinh nhật, Year end Party...

Review lương 6-12 tháng/ lần."

