Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Kỹ Thuật Kim Phong - Kim Phong Technology Chemical Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 10,000 USD

Quản lý hoạt động trung chuyển hàng hóa:

Giám sát và đảm bảo quá trình trung chuyển hàng hóa từ tàu mẹ đến sà lan diễn ra an toàn, đúng tiến độ, hạn chế tối đa tổn thất hoặc hư hỏng hàng hóa.

Phối hợp với các bên liên quan như thuyền trưởng, cảng vụ, hoa tiêu, đơn vị bốc xếp để đảm bảo quy trình vận hành hiệu quả.

Đi công tác đến tàu mẹ hoặc các cảng trung chuyển khi cần để giám sát và kiểm tra tình hình thực tế.

Đảm bảo quy trình trung chuyển tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu vận hành.

Giao tiếp và điều phối:

Duy trì liên lạc với các bên liên quan như cảng vụ, hải quan, đơn vị vận chuyển để cập nhật tiến độ, tình trạng hàng hóa và xử lý các vấn đề phát sinh.

Xử lý các tình huống liên quan đến thời tiết, thủy triều có thể ảnh hưởng đến hoạt động bốc dỡ và trung chuyển.

Cập nhật tình trạng hàng hóa và lịch trình trung chuyển kịp thời cho các bên liên quan để đảm bảo quy trình diễn ra trơn tru.

Tư vấn và giải quyết vấn đề:

Đề xuất các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực vận tải, logistics, hải quan nhằm nâng cao hiệu suất trung chuyển hàng hóa.

Đánh giá và phân tích các rủi ro liên quan đến quá trình trung chuyển, đảm bảo an toàn cho hàng hóa và nhân sự tham gia vận hành.