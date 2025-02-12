Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 171 Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhắn tin chăm sóc, tư vấn khách hàng trên nền tảng Pancake theo kịch bản có sẵn.
Thu thập số điện thoại của khách hàng và chuyển cho bộ phận chốt đơn.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng, tạo thiện cảm, duy trì tương tác tốt với khách hàng.
Báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, kiên nhẫn với khách hàng.
Có laptop và biết sử dụng Pancake và các nền tảng quản lý online khác là một lợi thế (không biết sẽ được hướng dẫn).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, nhập dữ liệu, chat hỗ trợ khách hàng...)
Có kỹ năng giao tiếp qua tin nhắn tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 10 triệu/tháng, không áp doanh số.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, không áp lực gọi điện.
Có cơ hội làm việc tại nhà vào tuần ca tối.
Được đào tạo kỹ năng, hướng dẫn chi tiết trước khi làm việc.
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.
Ngày phép: Nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm.
Cơ hội thăng tiến, tăng lương dành cho những nhân viên có năng lực tốt.
Địa điểm làm việc:
Thử việc tại: Số 171 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM
Làm việc chính thức tại: Trụ sở chính: 142 Đường Thạnh Xuân 22 (TX22), P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP.HCM hoặc chi nhánh mới Tại Gò Vấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 122/48 Đường Thạnh Xuân 22 - phường Thạnh Xuân - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh.

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

