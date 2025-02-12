Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU - NHÀ HÀNG QUÁ NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306 - 308 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Liên lạc với khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ của nhà hàng để thăm hỏi, tìm hiểu khách hàng có cần sự trợ giúp gì từ phía nhà hàng không, ghi nhận ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhà hàng.

- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

- Thống kê, báo cáo hàng tuần, hàng tháng kết quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ngành truyền thông, dịch vụ...)

Thành thạo vi tính văn phòng

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Giọng truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.

Kiên nhẫn, nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao và sáng tạo trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.

Kinh nghiệm: ưu tiên nữ có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU - NHÀ HÀNG QUÁ NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao tương xứng với năng lực, giá trị, kết quả hoạt động của nhà hàng

Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết, thưởng lương tháng tết... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Nhà hàng;

Hàng năm người lao động sẽ được xem xét tăng lương ít nhất là 1 năm / lần. Mức tăng lương này tùy theo năng lực và đóng góp của người lao động đối với Nhà hàng;

Nghỉ mát, tổ chức sinh nhật;

Ngoài ra tùy trường hợp còn được xem xét các hỗ trợ cần thiết khác khi người lao động hoặc gia đình người lao động gặp khó khăn không thể tự giải quyết được cần sự giúp đỡ của Nhà hàng ....;

Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU - NHÀ HÀNG QUÁ NGON

