Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung
- Hồ Chí Minh: 35 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Phát triển khách hàng mới theo hệ thống DATA sẵn có.
- Theo dõi và quản lý các khách cũ phát triển doanh số.
- Tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng thông qua thông tin website, các hệ thống trang mạng
- Gửi các Chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng.
- Làm bảng báo giá và gửi cho khách hàng: Bệnh Viện, Công ty đối tác, Phòng Khám...
- Quảng bá các sản phẩm mới đến hệ thống khách hàng.
- Viếng thăm và phát triển khách hàng theo khu vực được phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được hướng dẫn và phân công.
* Quyền lợi:
- Lương cơ bản & Phụ cấp: Từ 9 triệu đến 12 triệu ++.
- Thưởng thêm hoa hồng theo doanh số theo tháng.
- Thưởng tháng lương 13 và ++.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và chế độ phúc lợi của công ty.
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm
- Được hưởng các khoản thưởng thêm theo hiệu quả công việc quý/năm.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
