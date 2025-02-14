Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

- Phát triển khách hàng mới theo hệ thống DATA sẵn có.

- Theo dõi và quản lý các khách cũ phát triển doanh số.

- Tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng thông qua thông tin website, các hệ thống trang mạng

- Gửi các Chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng.

- Làm bảng báo giá và gửi cho khách hàng: Bệnh Viện, Công ty đối tác, Phòng Khám...

- Quảng bá các sản phẩm mới đến hệ thống khách hàng.

- Viếng thăm và phát triển khách hàng theo khu vực được phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được hướng dẫn và phân công.

* Quyền lợi:

- Lương cơ bản & Phụ cấp: Từ 9 triệu đến 12 triệu ++.

- Thưởng thêm hoa hồng theo doanh số theo tháng.

- Thưởng tháng lương 13 và ++.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và chế độ phúc lợi của công ty.

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm

- Được hưởng các khoản thưởng thêm theo hiệu quả công việc quý/năm.