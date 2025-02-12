Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 100A Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Duy trì hiểu biết sâu rộng về các sản phẩm của công ty để cung cấp thông tin và đề xuất chính xác cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty, mở rộng doanh số về các sản phẩm, dịch vụ liên quan sau khi sửa chữa, bảo dưỡng xe tại công ty.
Tìm kiếm khách hàng mới.
Nghiên cứu khách hàng tiềm năng để bán dịch vụ và chốt sales.
Phối hợp với bộ phận Marketing: Xây dựng và theo dõi những chương trình khuyến mãi trên Web; Đánh giá hiệu quả của việc chạy các chương trình quảng cáo.
Trả lời tin trên Fanpage của công ty.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 - 28
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm telesales, sales, tư vấn, chăm sóc khách hàng;
Kỹ năng giao tiếp khéo léo, nói năng lưu loát, khả năng thuyết phục và chốt sales tốt;
Chủ động học hỏi, tiếp thu và cập nhật thông tin về ngành Garage.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Gồm lương cứng 6 triệu đồng và Hoa hồng trên doanh thu;
Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương; Ký hợp đồng chính thức và tham gia BHXH từ tháng thứ 02.
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển;
Xét tăng lương 1 lần/năm (Có thể thay đổi nếu nhân sự có những đóng góp nổi bật mang lại hiệu quả tốt).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 100A Trần Thái Tông , Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

