Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA
Mức lương
500 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà M.O.R.E, Tầng 2, 40A
- 40B, Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 500 - 1,500 USD
Quản lý logistics/xuất nhập khẩu linh kiện máy móc.
Với Mức Lương 500 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học.
Hơn 3 năm kinh nghiệm logistic.
Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Thể hiện kỹ năng máy tính (Excel, Word và PowerPoint).
Tại Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DN SOLUTIONS VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
