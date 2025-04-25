Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Dưới sự chỉ đạo Ban Quản lý, thực hiện đúng sự hướng dẫn chỉ bảo của cấp trên;

Làm việc trực tiếp tại khu vực phòng Lounge (Boulevard);

Tươi cười chào đón, hướng dẫn khách vào Lounge một cách niềm nở, chuyên nghiệp;

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của Rạp;

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng;

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;

Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ;

Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên;

Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ bậc Trung cấp trở lên;

Có kiến thức và kinh nghiệm 1-2 năm cho vị trí tương đương trong môi trường chuyên nghiệp;

Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức giữ gìn tài sản chung;

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao;

Có kiến thức tốt về các nguyên vật liệu cơ bản;

Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế;

Ngoại hình ưa nhìn;

Giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ;

Du lịch hằng năm;

Phụ cấp tiền cơm + Vé xem phim;

Đồng phục;

Thưởng cuối năm; review lương;

Khám sức khoẻ định kỳ;

Đào tạo nhân viên mới;

Nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio)

