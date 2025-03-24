Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sảnh thương mại R2, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Giải quyết các thắc mắc, yêu cầu, vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Cập nhật và tư vấn đến khách hàng các chương trình khuyến mại khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu.

Kết hợp nghiên cứu thói quen tiêu dùng và phản hồi khách hàng để cùng các phòng ban nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đóng góp ý kiến từ góc nhìn khách hàng để tăng chất lượng dịch vụ của công ty.

Thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế.

Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng làm việc theo nhóm, xử lý tình huống, có kiến thức về chăm sóc khách hàng,...

Có laptop, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 + Phụ cấp + Chuyên cần

Phụ cấp thâm niên, chuyên cần, BHXH… theo chính sách công ty

Thưởng các ngày lễ Tết: 30/04 - 01/05, Tết Dương lịch, quà Trung Thu….Thưởng tháng 13

Phụ cấp gửi xe tòa building Royal City

Môi trường năng động ,trẻ trung, máu lửa, nhiệt huyết

Du lịch 1-> 2 lần / năm, các hoạt động teambuilding, teamwork, trà sữa, đá bóng hàng tuần/ tháng

Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và bên ngoài thường niên để phát triển bản thân và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.