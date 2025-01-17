Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 349 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRƯỚC- TRONG- SAU KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Chăm sóc khách hàng tái khởi động data

+ Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ (những người đã từng mua hoặc liên hệ nhưng chưa mua trong hơn 30 ngày).

+ Khai thác nhu cầu để gợi ý sản phẩm.

+ Hỗ trợ nếu khách hàng có vấn đề khi sử dụng sản phẩm.

- Cross-sell

+ Phân tích nhu cầu của khách hàng và giới thiệu các sản phẩm khác phù hợp với nhu cầu hiện tại của khách hàng, gia tăng giá trị đơn hàng

- Up-sell

+ Thuyết phục khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm đủ liệu trình hoặc chốt ưu đãi đủ liệu trình sử dụng sản phẩm.

2. HỖ TRỢ LIVESTREAM

- Tham gia hỗ trợ bán hàng trong các phiên Livestream, tương tác với người xem để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

- Theo dõi và ghi nhận đơn hàng phát sinh từ Livestream để báo cáo và xử lý.

3. NHẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN VÀO PHẦN MỀM.

- Nhập đầy đủ thông tin các bệnh nhân đã và đang sử dụng sản phẩm của công ty thu thập được từ Website, điện thoại, chat online vào phần mềm quản lý.

- Ghi chép lại các bệnh nhân quan tâm đến sản phẩm vào file excel để tiện theo dõi và chăm sóc.

4. XỬ LÝ KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG.

- Liên hệ với bộ phận liên quan, kiểm tra hồ sơ, dữ liệu để xác minh thông tin khách hàng cung cấp.

- Đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết khiếu nại, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

5. HOÀN THÀNH KPI.

- Nắm rõ các chỉ tiêu KPI được giao, bao gồm doanh số khoán, số lượng cuộc gọi chăm sóc khách hàng, tỷ lệ xử lý khiếu nại...

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán để thu hút khách hàng và giải quyết công việc hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành: Y Dược.

- Có trên 1 năm kinh nghiệm trở lên tại các công ty dược phẩm, thực phẩm chức năng.

- Kỹ năng tư vấn bán hàng và thuyết phục tốt qua điện thoại.

- Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy và chăm sóc khách hàng chu đáo.

- Sử dụng thành thạo Word, excel, các công cụ quản lý khách hàng (CRM) và ứng dụng hỗ trợ Livestream.

- Có thể trực ngoài giờ hành chính (theo lịch được phân công).

- Ưu tiên: có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, chăm sóc khách hàng hoặc bán hàng qua livestream, có kiến thức am hiểu về các bệnh: Mỡ máu, xương khớp, tiêu hóa, sinh lý là một lợi thế.

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng, tiếng địa phương.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, linh hoạt, chủ động trong công việc.

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi từ: 22 - 30.

- Nộp hồ sơ: Qua mạng hoặc trực tiếp tại 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Tại Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, ngày lễ, ngày phép,...

- Được hưởng các chế độ theo quy định:

Chế độ công đoàn: Ngày 08/3; ngày đàn ông 03/8; 20/10; Sinh nhật; CNV Nữ sinh con; Vợ NV Nam sinh con; Ốm đau (Cá nhân+ tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con)...: hưởng từ 100.000 – 500.000đ/lần.

Chế độ công ty:

+ Các ngày Lễ 30/4+1/5; 2/9; Thành lập công ty 13/12; Tết Dương lịch: thưởng 1.000.000đ/lần. Tặng quà sản phẩm của công ty ngày 02/9.

+ Tết Âm lịch: thưởng tháng lương thứ 13 + Quà+ Thưởng theo thành tích cống hiến.

+ Đám cưới CBNV; Đám hiếu... : hưởng từ 300.000 – 1.000.000đ/lần.

+ Nghỉ mát; Đi du lịch: 1 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình

