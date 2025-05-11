Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Vinafood 1, số 94 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Chăm sóc, tư vấn giải pháp đăng tải thông tin cho các doanh nghiệp miễn phí mới và doanh nghiệp miễn phí đang đăng tải trên hệ thống Trang Vàng Việt Nam thông qua hình thức: Gọi điện, zalo, email,..
- Mở rộng, phát triển cơ sở dữ liệu doanh nghiệp theo định hướng có sẵn thông qua hệ thống Trang Vàng, các công cụ tìm kiếm: Google, zalo, facebook, sách, hiệp hội,..
- Tiếp nhận, trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp vấn đề phát sinh trong quá trình đăng tải thông tin miễn phí.
- Hướng dẫn, thu thập xác nhận đăng tải thông tin từ doanh nghiệp thông qua: Form xác thực, mail xác nhận, xác nhận qua zalo,...
- Phối hợp với nhân sự biên tập nội dung miễn phí trong nhóm để triển khai cập nhật, chỉnh sửa thông tin cho doanh nghiệp miễn phí.
- Thực hiện mục tiêu công việc hàng tuần, tháng, quý, năm được giao.
- Lập báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả công việc (nếu có).

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm sales, telesales, chăm sóc khách hàng là lợi thế).
- Kỹ năng, thái độ:
+ Năng động, tự tin, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
+ Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, tự tin. Biết lắng nghe và thuyết phục tốt.
+ Trung thực, trách nhiệm, chủ động trong công việc.
+ Có tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc, chăm chỉ, kiên trì, không ngại bị từ chối.
+ Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
+ Có khả năng chịu áp lực.
+ Có ngoại ngữ Tiếng Anh (là lợi thế).

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 triệu đồng/tháng
+ Hoa hồng 5% doanh số (nếu có khách hàng tiềm năng chuyển sang phòng sale mua dịch vụ quảng cáo)
+ Thưởng kết quả vượt KPI hấp dẫn
+ Thưởng thi đua hàng tháng/ quý
- Lương tháng 13.
Thử việc 2 tháng, hưởng 90% lương cứng, hưởng hoa hồng + thưởng như nhân viên chính thức (nếu có).
Chế độ lương + thưởng rõ ràng minh bạch không chậm lương, nợ lương, giữ lương,.. Đảm bảo đủ quyền lợi cho người lao động.
Cơ hội thăng tiến:
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ chế đánh giá công bằng, minh bạch.
- Được hỗ trợ đào tạo và phát triển lên chuyên viên chăm sóc khách hàng.
Phúc lợi:
- Được đóng ngay bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sau khi kí hợp lao động chính thức.
- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 PTI sau khi kí hợp đồng lao động chính thức.
- Được thưởng và tặng quà các dịp lễ tết trong năm (Tết dương lịch, Tết âm lịch, ngày 08/03, ngày 30/04 - 01/05; ngày 01/06; trung thu, ngày 02/09, ngày 20/10, noel, sinh nhật,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Vinafood 1 - Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

