Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Pricing : Check giá với Hãng tàu và báo giá cho Sale
Đặt giữ chỗ booking với Hãng tàu
Thông báo kế hoạch ra hàng và gửi SI cho OPs nhận và làm hàng tại Cảng
Phát hành chứng từ ( HAWB/ Manifest/ SI…), submit manifest với hãng tàu (nếu có).
Tracking và cập nhật thông tin lô hàng, ETD/ ETA tới khách hàng/ đại lý.
Phát hành debit note cho khách hàng/ đề nghị thanh toán cho hãng tàu.
Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về quy trình, xử lý các vấn đề phát sinh..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương…& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)
Có hai năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...).
Chế độ đãi ngộ tốt: xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch trong và ngoài nước, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham quan thực tế tại các cảng sân bay, kho bãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Khu Vực

