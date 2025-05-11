Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Trực fanpage tư vấn và giải đáp khách hàng

- Trực hotline nếu có

- Phối hợp với bộ phận Kho theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng

- Các công việc khác trong phạm vi công việc theo chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, chưa kết hôn, có thể làm thêm ca tối

- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng qua các kênh social media và tele sale

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình , chủ động trong công việc

- Có máy tính riêng, đánh máy nhanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 - 12 triệu (LCB + thưởng doanh số hệ thống + thưởng hiệu quả cá nhân)

- BHXH, phép năm, thưởng tháng 13 đầy đủ

- Tăng lương theo năng lực , chất lượng công việc

- Môi trường làm việc năng động trẻ trung

- Du lịch , team building liên hoan hàng năm theo chính sách của công ty

- Đầy đủ chính sách phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

