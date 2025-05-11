Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Trực fanpage tư vấn và giải đáp khách hàng
- Trực hotline nếu có
- Phối hợp với bộ phận Kho theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng
- Các công việc khác trong phạm vi công việc theo chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, chưa kết hôn, có thể làm thêm ca tối
- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng qua các kênh social media và tele sale
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình , chủ động trong công việc
- Có máy tính riêng, đánh máy nhanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 - 12 triệu (LCB + thưởng doanh số hệ thống + thưởng hiệu quả cá nhân)
- BHXH, phép năm, thưởng tháng 13 đầy đủ
- Tăng lương theo năng lực , chất lượng công việc
- Môi trường làm việc năng động trẻ trung
- Du lịch , team building liên hoan hàng năm theo chính sách của công ty
- Đầy đủ chính sách phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Galaxy 5, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

