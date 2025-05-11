Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Trực fanpage tư vấn và giải đáp khách hàng
- Trực hotline nếu có
- Phối hợp với bộ phận Kho theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng
- Các công việc khác trong phạm vi công việc theo chỉ đạo của Quản lý
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ, chưa kết hôn, có thể làm thêm ca tối
- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng qua các kênh social media và tele sale
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình , chủ động trong công việc
- Có máy tính riêng, đánh máy nhanh
- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng qua các kênh social media và tele sale
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình , chủ động trong công việc
- Có máy tính riêng, đánh máy nhanh
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 9 - 12 triệu (LCB + thưởng doanh số hệ thống + thưởng hiệu quả cá nhân)
- BHXH, phép năm, thưởng tháng 13 đầy đủ
- Tăng lương theo năng lực , chất lượng công việc
- Môi trường làm việc năng động trẻ trung
- Du lịch , team building liên hoan hàng năm theo chính sách của công ty
- Đầy đủ chính sách phúc lợi
- BHXH, phép năm, thưởng tháng 13 đầy đủ
- Tăng lương theo năng lực , chất lượng công việc
- Môi trường làm việc năng động trẻ trung
- Du lịch , team building liên hoan hàng năm theo chính sách của công ty
- Đầy đủ chính sách phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI