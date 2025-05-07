Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Viettel Post, số 2 ngõ 15 Duy Tân Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng về dịch vụ chuyển phát Viettel.
Trực tiếp điều hành các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm giải quyết và theo dõi đến khi có kết quả cuối cùng.
Thường xuyên cập nhật chính sách ưu đãi, khuyến mại và kinh doanh của Tổng Công ty để có thể hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan
Ít nhất có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm tại vị trí tương đương.
Giao tiếp tốt, đã từng làm CSKH/Sale là 1 lợi thế
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe (không ngọng hay tiếng địa phương)
Hòa đồng, trung thực, chịu khó và có động lực tài chính rõ ràng
Tin học văn phòng đạt mức khá

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trung bình từ 10 - 12 triệu/tháng (Theo số giờ làm việc), nghỉ 4 ngày/tháng
Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ;
Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ViettelPost, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

