Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Chăm sóc khách hàng E2E:

Thiết lập gian hàng

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên là sinh viên vừa tốt nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm 3- 6 tháng với các công việc liên quan tới Chăm sóc Khách hàng, Xử lý khiếu nại, đặc biệt trên các sàn TMĐT.

Có kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt

Tinh thần học hỏi không ngừng, sẵn sàng làm cái mới

Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng

Mong muốn, định hướng phát triển trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng chuyên sâu.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 triệu – 12 triệu = Lương cứng + Thưởng hiệu quả + Thưởng hiệu suất

Được đào tạo, triển khai thực chiến và được phép thất bại:

Được đào tạo về Thương mại điện tử, cách vận hành các gian hàng trên các sàn TMĐT

Xây dựng kỹ năng thiết lập 1 gian hàng chuẩn Mall trên sàn TMĐT

Cơ hội học hỏi và phát triển thêm mảng Chăm sóc khách hàng Doanh nghiệp.

Quyền lợi khác:

Thưởng tháng lương 13, 14 (theo tình hình sản xuất kinh doanh)

Thưởng hiệu suất, thưởng dự án...

Chế độ đãi ngộ dành cho CBNV và người thân hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Review lương 1-2 lần/ năm

Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm

Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn do công ty tổ chức

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.

Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

