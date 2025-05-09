Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Chăm sóc khách hàng E2E:
Thiết lập gian hàng
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên là sinh viên vừa tốt nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm 3- 6 tháng với các công việc liên quan tới Chăm sóc Khách hàng, Xử lý khiếu nại, đặc biệt trên các sàn TMĐT.
Có kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt
Tinh thần học hỏi không ngừng, sẵn sàng làm cái mới
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng
Mong muốn, định hướng phát triển trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng chuyên sâu.
Có laptop cá nhân
Có kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt
Tinh thần học hỏi không ngừng, sẵn sàng làm cái mới
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng
Mong muốn, định hướng phát triển trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng chuyên sâu.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7 triệu – 12 triệu = Lương cứng + Thưởng hiệu quả + Thưởng hiệu suất
Được đào tạo, triển khai thực chiến và được phép thất bại:
Được đào tạo về Thương mại điện tử, cách vận hành các gian hàng trên các sàn TMĐT
Xây dựng kỹ năng thiết lập 1 gian hàng chuẩn Mall trên sàn TMĐT
Cơ hội học hỏi và phát triển thêm mảng Chăm sóc khách hàng Doanh nghiệp.
Quyền lợi khác:
Thưởng tháng lương 13, 14 (theo tình hình sản xuất kinh doanh)
Thưởng hiệu suất, thưởng dự án...
Chế độ đãi ngộ dành cho CBNV và người thân hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Review lương 1-2 lần/ năm
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm
Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn do công ty tổ chức
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.
Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)
Được đào tạo, triển khai thực chiến và được phép thất bại:
Được đào tạo về Thương mại điện tử, cách vận hành các gian hàng trên các sàn TMĐT
Xây dựng kỹ năng thiết lập 1 gian hàng chuẩn Mall trên sàn TMĐT
Cơ hội học hỏi và phát triển thêm mảng Chăm sóc khách hàng Doanh nghiệp.
Quyền lợi khác:
Thưởng tháng lương 13, 14 (theo tình hình sản xuất kinh doanh)
Thưởng hiệu suất, thưởng dự án...
Chế độ đãi ngộ dành cho CBNV và người thân hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Review lương 1-2 lần/ năm
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm
Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn do công ty tổ chức
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.
Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI