Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH JAN\'SLENMEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 177 lê lợi, hà cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trên kênh shopee, facebook, mini app Zalo, Zalo OA.

Xây dựng các kênh bán hàng.

Check tồn kho hàng hoá và báo ở kho Hà Nội, trao đổi dự trù số lượng hàng nhập về theo các chương trình khuyến mại.

Đóng gói và xử lý đơn hàng.

Update kho hàng lên kiot việt, quản lý kho và số lượng sản phẩm trên kiot.

Trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm, nghiên cứu các sản phẩm tương tự có mặt trên thị trường.

Gọi điện chăm sóc khách hàng sỉ và lẻ sau khi mua hàng, hỗ trợ khách sỉ thúc đẩy bán hàng.

Các công việc theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng:

Đã có kinh nghiệm các vị trí tương đương trong khoảng 1 năm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm, F&B)

Tích cực, chủ động, chăm chỉ, ham học hỏi.

Có kỹ năng về Word/Excel, tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH JAN\'SLENMEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6-8.000.000vnd/tháng

Phụ cấp ăn trưa nhân viên : 30.000 VNĐ/ngày làm việc thực tế

Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân

Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..)

Team building du lịch hàng năm.

Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác.

Review 6 tháng/lần để lắng nghe và chia sẻ cùng bạn.

Thời gian làm việc hành chính: Từ Thứ 2 - Thứ 7, nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAN\'SLENMEN

