Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Vietnam Discovery Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 23 tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng qua các kênh (điện thoại, email, live chat, mạng xã hội, cửa hàng…)

Hướng dẫn khách hàng cách cài đặt, kích hoạt, chuyển đổi và sử dụng eSIM trên các thiết bị tương thích.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xử lý các lỗi liên quan đến eSIM (không kích hoạt được, không nhận sóng, lỗi QR code, v.v…)

Ghi nhận và phản hồi các khiếu nại, đề xuất cải tiến từ khách hàng về sản phẩm eSIM.

Cập nhật kiến thức, chính sách, quy trình mới liên quan đến eSIM và các dịch vụ viễn thông khác.

Báo cáo công việc hàng ngày, tuần hoặc theo yêu cầu cấp trên.

Đảm bảo tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt mức công ty đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Hiểu biết cơ bản về công nghệ di động, đặc biệt là eSIM.

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực CSKH viễn thông hoặc hỗ trợ kỹ thuật eSIM

Quyền Lợi

Lương cứng: 8 – 9 triệu/ tháng

– 9 triệu/ tháng

Thưởng KPI theo tháng

Tổng thu nhập: 10 triệu – 12 triệu/ tháng

10 triệu – 12 triệu/ tháng

Đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, …)

Thưởng Lễ Tết, du lịch trong và ngoài nước ít nhất 1 lần/năm.

Được đào tạo bài bản (đào tạo trong nội bộ công ty hàng tuần).

Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

