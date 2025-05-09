Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Vietnam Discovery Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Vietnam Discovery Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Vietnam Discovery Travel
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Vietnam Discovery Travel

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Vietnam Discovery Travel

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 23 tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng qua các kênh (điện thoại, email, live chat, mạng xã hội, cửa hàng…)
Hướng dẫn khách hàng cách cài đặt, kích hoạt, chuyển đổi và sử dụng eSIM trên các thiết bị tương thích.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xử lý các lỗi liên quan đến eSIM (không kích hoạt được, không nhận sóng, lỗi QR code, v.v…)
Ghi nhận và phản hồi các khiếu nại, đề xuất cải tiến từ khách hàng về sản phẩm eSIM.
Cập nhật kiến thức, chính sách, quy trình mới liên quan đến eSIM và các dịch vụ viễn thông khác.
Báo cáo công việc hàng ngày, tuần hoặc theo yêu cầu cấp trên.
Đảm bảo tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt mức công ty đề ra.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Hiểu biết cơ bản về công nghệ di động, đặc biệt là eSIM.
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực CSKH viễn thông hoặc hỗ trợ kỹ thuật eSIM

Tại Vietnam Discovery Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 – 9 triệu/ tháng
– 9 triệu/ tháng
Thưởng KPI theo tháng
Tổng thu nhập: 10 triệu – 12 triệu/ tháng
10 triệu – 12 triệu/ tháng
Đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, …)
Thưởng Lễ Tết, du lịch trong và ngoài nước ít nhất 1 lần/năm.
Được đào tạo bài bản (đào tạo trong nội bộ công ty hàng tuần).
Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietnam Discovery Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Vietnam Discovery Travel

Vietnam Discovery Travel

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23 tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

