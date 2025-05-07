Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29 Ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Trao đổi thông tin liên lạc và duy trì mối quan hệ tích cực với phụ huynh và học sinh, đảm bảo trải nghiệm người dùng tuyệt vời cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty là các khóa học dạy tâm lý và kỹ năng sống.
Lắng nghe và thấu hiểu và giải quyết những mối quan tâm của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp cho phụ huynh
Quản lý dữ liệu khách hàng, thu thập và phân tích thông tin, đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
Upsell và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng do nhóm Bán hàng tạo ra.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng (bán hàng, dịch vụ hoặc kinh doanh) hoặc Dịch vụ khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả và thái độ vui vẻ.
Áp dụng “tư duy dịch vụ” tập trung vào trải nghiệm của khách hàng.
Thích giao tiếp, tham gia vào các cuộc trò chuyện và mang lại giá trị cho khách hàng ngoài mục tiêu bán hàng.
Thông minh, siêng năng và giàu lòng nhân ái.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh và tăng trưởng không giới hạn: Lương cơ bản 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng + hoa hồng + thưởng hiệu suất + thưởng nóng (nếu có) + phụ cấp (chi phí điện thoại).
Lộ trình tăng lương và thăng tiến minh bạch dựa trên dữ liệu và đánh giá hiệu suất 3 tháng một lần.
Được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm và các phúc lợi phúc lợi khác theo luật lao động và chính sách của công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm, lựa chọn làm việc tại nhà, nghỉ kinh mỗi tháng, v.v.
Nhấn mạnh vào phúc lợi của nhân viên: Các hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, thực đơn Pantry/Cafe luôn thay .
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, WeGrow còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Văn hóa học tập mạnh mẽ
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
tạo ra giá trị thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

