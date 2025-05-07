Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
- Hà Nội: Số 29 Ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Trao đổi thông tin liên lạc và duy trì mối quan hệ tích cực với phụ huynh và học sinh, đảm bảo trải nghiệm người dùng tuyệt vời cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty là các khóa học dạy tâm lý và kỹ năng sống.
Lắng nghe và thấu hiểu và giải quyết những mối quan tâm của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp cho phụ huynh
Quản lý dữ liệu khách hàng, thu thập và phân tích thông tin, đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
Upsell và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng do nhóm Bán hàng tạo ra.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả và thái độ vui vẻ.
Áp dụng “tư duy dịch vụ” tập trung vào trải nghiệm của khách hàng.
Thích giao tiếp, tham gia vào các cuộc trò chuyện và mang lại giá trị cho khách hàng ngoài mục tiêu bán hàng.
Thông minh, siêng năng và giàu lòng nhân ái.
Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình tăng lương và thăng tiến minh bạch dựa trên dữ liệu và đánh giá hiệu suất 3 tháng một lần.
Được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm và các phúc lợi phúc lợi khác theo luật lao động và chính sách của công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm, lựa chọn làm việc tại nhà, nghỉ kinh mỗi tháng, v.v.
Nhấn mạnh vào phúc lợi của nhân viên: Các hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, thực đơn Pantry/Cafe luôn thay .
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, WeGrow còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Văn hóa học tập mạnh mẽ
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
tạo ra giá trị thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
