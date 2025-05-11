Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Làm việc trên các kênh: Call, Chat, Email (Multitask).

Tiếp nhận các vấn đề khách hàng gặp phải chuyển cho bộ phận liên quan xử lý.

Tư vấn hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm (Ví ShopeePay, Đại lý Shopee...)

Lưu lịch sử sau mỗi cuộc gọi.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi không quá 32 tuổi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH mảng call center, nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí.

Không vướng bận công việc/lịch học.

Ưu tiên ứng viên làm việc Lễ/Tết.

Giọng nói dễ nghe

Tốc độ đánh máy nhanh, tối thiểu 50WPM.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.900.000 – 8.900.000/tháng (LCB + KPI + phụ cấp ca đêm, chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác).

Đào tạo có lương: 200.000/ngày, khóa đào tạo 7 ngày.

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe.

Phụ cấp thâm niên dự án: 300.000 hoặc 500.000, tùy thâm niên.

Thưởng thi đua chất lượng hàng tuần

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.

Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty).

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc ở 1 trong những Ví điện tử số 1 Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin