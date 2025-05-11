Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của EVN qua điện thoại.
- Trực tiếp nhập các yêu cầu/phản ảnh của khách hàng lên hệ thống và chuyển thông tin cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết.
- Thời gian làm việc: Theo ca luân phiên, 8 tiếng/ca, nghỉ 01 ngày/tuần
- Địa chỉ làm việc: Lầu 6 Tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Tuổi: 20 tuổi trở lên
- Giao tiếp tốt, không nói ngọng
- Tốt nghiệp: PTTH (Cấp 3), TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC trở lên tất cả các chuyên ngành...
- Kỹ năng sử dụng vi tính cơ bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 6 - 10 triệu/ tháng.
- Thưởng thâm niên, khuyến kích, hoàn thành công việc, thưởng lễ tết…
- Được tham gia đào tạo nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu để phục vụ công việc
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khí ký HĐ chính thức
- Được hưởng chế độ nghỉ mát, hỉ, hiếu, sinh nhật... theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội ( gần ĐH Thành Đô )

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

