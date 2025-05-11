Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

- Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của EVN qua điện thoại.

- Trực tiếp nhập các yêu cầu/phản ảnh của khách hàng lên hệ thống và chuyển thông tin cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

- Thời gian làm việc: Theo ca luân phiên, 8 tiếng/ca, nghỉ 01 ngày/tuần

- Địa chỉ làm việc: Lầu 6 Tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tuổi: 20 tuổi trở lên

- Giao tiếp tốt, không nói ngọng

- Tốt nghiệp: PTTH (Cấp 3), TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC trở lên tất cả các chuyên ngành...

- Kỹ năng sử dụng vi tính cơ bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 6 - 10 triệu/ tháng.

- Thưởng thâm niên, khuyến kích, hoàn thành công việc, thưởng lễ tết…

- Được tham gia đào tạo nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu để phục vụ công việc

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khí ký HĐ chính thức

- Được hưởng chế độ nghỉ mát, hỉ, hiếu, sinh nhật... theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

