Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, P.13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN.

Nhận Data từ công ty cung cấp sau đó hỗ trợ gọi ra để tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty, tư vấn những dòng sữa dinh dưỡng đã có thương hiệu trên thị trường.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.

Thuyết phục và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.

Theo dõi tình trạng đơn và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn.

Làm việc 100% tại văn phòng, không đi thị trường.

Chấp nhận ứng viên đang chờ bằng (Không nhận ứng viên còn vướng bận lịch học), có thể làm việc toàn thời gian, không nhận ứng viên ngoài độ tuổi từ 19-35.

Có trách nhiệm với công việc được giao, đảm bảo hiệu suất công việc

Nhiệt huyết, kỷ luật tốt, giao tiếp tốt, nhạy bén chủ động xử lý công việc, chịu được áp lực

Có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài ở mảng Sale

Thu nhập bình quân: 14-25 triệu/tháng (Đảm bảo Lương cứng 7tr không ảnh hưởng KPI)

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương (không phụ thuộc KPI)

14 ngày phép/năm, Teambuilding hằng năm, khám sức khỏe định kì

Cung cấp sẵn máy tính + tai nghe làm việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Không có kinh nghiệm sẽ được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước bắt đầu công việc.

