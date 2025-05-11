Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, P.13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN.
Nhận Data từ công ty cung cấp sau đó hỗ trợ gọi ra để tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty, tư vấn những dòng sữa dinh dưỡng đã có thương hiệu trên thị trường.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.
Thuyết phục và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.
Theo dõi tình trạng đơn và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn.
Làm việc 100% tại văn phòng, không đi thị trường.

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận ứng viên đang chờ bằng (Không nhận ứng viên còn vướng bận lịch học), có thể làm việc toàn thời gian, không nhận ứng viên ngoài độ tuổi từ 19-35.
Có trách nhiệm với công việc được giao, đảm bảo hiệu suất công việc
Nhiệt huyết, kỷ luật tốt, giao tiếp tốt, nhạy bén chủ động xử lý công việc, chịu được áp lực
Có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài ở mảng Sale

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân: 14-25 triệu/tháng (Đảm bảo Lương cứng 7tr không ảnh hưởng KPI)
Thử việc 2 tháng nhận 100% lương (không phụ thuộc KPI)
14 ngày phép/năm, Teambuilding hằng năm, khám sức khỏe định kì
Cung cấp sẵn máy tính + tai nghe làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch
Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Không có kinh nghiệm sẽ được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước bắt đầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

