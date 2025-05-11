Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo thông tin chính xác qua điện thoại, email, zalo và các kênh truyền thông khác.

- Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và chính sách của công ty cho khách hàng một cách chính xác và kịp thời.

- Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Theo dõi công nợ, cập nhật công nợ cho khách hàng, hỗ trợ kế toán trong việc nhắc thanh toán.

- Theo dõi và ghi nhận thông tin khách hàng, cập nhật vào hệ thống quản lý để cải thiện dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quy trình phục vụ khách hàng được thực hiện một cách trơn tru và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc Marketing, Luật và các ngành có liên quan.

- Có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc dịch vụ khách hàng.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý tình huống phát sinh một cách linh hoạt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao và chú ý đến chi tiết trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Được nghỉ phép hàng năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH

