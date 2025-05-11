Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho Việt Thăng Long - A77, Bạch Đằng, Tân Bình, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và quy trình mua hàng.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trên sàn TMĐT qua các kênh: hotline, email, chat trực tuyến và mạng xã hội.

Theo dõi và phối hợp với các phòng ban liên quan (Kho vận, Giao nhận, Kế toán...) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong đơn hàng.

Phát hiện và đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tổng hợp và phân tích dữ liệu phản hồi từ khách hàng để đưa ra các báo cáo định kỳ về chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Truyền thông, Thương mại Điện tử hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành thương mại điện tử.

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và xử lý tình huống.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tư duy dịch vụ khách hàng và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh) là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.