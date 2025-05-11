Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 338 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng
- Quảng Bình, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.
Cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty.
Hỗ trợ khách hàng đặt lich trình
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng.
Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.
Làm việc theo ca và lịch trình được phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Trung thực, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm.
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh (thông tin cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn)
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU LỊCH HƯNG LONG
