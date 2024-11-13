Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352B Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Thực hiện các chiến dịch truyền thông kỹ thuật số: Thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch truyền thông trả phí trên mạng Google, bao gồm Google Ads (Tìm kiếm, Hiển thị) và YouTube.

Hỗ trợ thành viên nhóm Truyền thông kỹ thuật số cấp cao trong các công việc hàng ngày, lập kế hoạch chiến dịch và báo cáo. Hỗ trợ các chiến dịch truyền thông trả phí trên nền tảng Meta (Facebook, Instagram

Giám sát và báo cáo: Theo dõi hiệu suất chiến dịch và cung cấp thông tin chi tiết hữu ích để tối ưu hóa nhằm tối đa hóa ROI

Thử nghiệm và tối ưu hóa: Cộng tác thử nghiệm A/B, nhắm mục tiêu theo đối tượng và định dạng quảng cáo sáng tạo để cải thiện hiệu quả của chiến dịch

Làm việc với Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google để theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch, báo cáo các số liệu chính và đưa ra đề xuất.

Học tập và phát triển: Luôn cập nhật các xu hướng của ngành, các nền tảng mới nổi và các phương pháp hay nhất trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo kỹ thuật số

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số phải trả tiền, có kinh nghiệm thực tế về Quảng cáo Google, Hiển thị, Video và quảng cáo trên mạng xã hội.

Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số, cụ thể là Google Ads (Tìm kiếm, Hiển thị, YouTube) và Meta Ads. Làm quen với các số liệu truyền thông kỹ thuật số phải trả phí như ROAS, CPB, CPA, CPC, CPCV

Cần có kinh nghiệm về quảng cáo hiển thị hình ảnh, tìm kiếm có trả tiền và quảng cáo video.

Làm quen với Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google (mong muốn nhưng không cần thiết).

Tư duy phân tích với khả năng diễn giải dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết để cải thiện hiệu suất chiến dịch.

Kỹ năng tổ chức xuất sắc và chú ý đến từng chi tiết, với khả năng quản lý nhiều chiến dịch cùng một lúc.

Khả năng làm việc cộng tác trong môi trường có nhịp độ nhanh, tập trung vào việc đạt được mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:17.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Môi trường làm việc đa văn hóa

Phúc lợi bảo hiểm xã hội Thưởng tháng lương thứ 13

Được hưởng 12 ngày phép năm

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP

