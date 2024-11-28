Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh để tìm ra USP

Lên kế hoạch và tạo nội dung quảng cáo bao gồm content, hình ảnh, video;

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Meta;

Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo hàng ngày;

Báo cáo hiệu quả công việc;

Chi tiết được Ban chuyên môn chia sẻ rõ ràng trong buổi phỏng vấn.

Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, nghỉ trưa 1h40p từ 11h50 - 13h30 (Nghỉ 05 ngày/tháng)

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng)

Nam, nữ sinh năm 1996 - 2003 (chấp nhận không có kinh nghiệm trong độ tuổi 2000 - 2003, các độ tuổi còn lại ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành)

Có kỹ năng photoshop và edit video cơ bản trên máy tính

Chăm chỉ, kiên trì, có laptop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Thu nhập trung bình 9.000.000 – 25.000.000

Trường hợp đạt từ mốc min KPIs trở lên: Lương cb 6.000.000 - 10.000.000 (Tăng theo các mốc doanh số) + % Doanh số + Thưởng sao + Thưởng hiệu quả + Thưởng TOP tháng + Thưởng Contest

Trường hợp chưa đạt KPIs: Lương cb 5.200.000 % Doanh số + Thưởng contest

Vé gửi xe miễn phí

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy. Các khóa đào tạo gần đây nhất: Đào tạo content marketing; Tăng tốc độ đột phá với AI trong marketing; Công thức content siêu đỉnh và scale doanh số bùng nổ; Áp dụng phần mềm Botcake vào chat sale; Cách sắp xếp thời gian và cách làm việc khoa học hiệu quả...

Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Senior Leader - GĐ chi nhánh

Chế độ đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

