Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
Nghiên cứu sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh để tìm ra USP
Lên kế hoạch và tạo nội dung quảng cáo bao gồm content, hình ảnh, video;
Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Meta;
Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch quảng cáo hàng ngày;
Báo cáo hiệu quả công việc;
Chi tiết được Ban chuyên môn chia sẻ rõ ràng trong buổi phỏng vấn.
Thời gian làm việc: 8h20 - 17h30, nghỉ trưa 1h40p từ 11h50 - 13h30 (Nghỉ 05 ngày/tháng)
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng)
Nam, nữ sinh năm 1996 - 2003 (chấp nhận không có kinh nghiệm trong độ tuổi 2000 - 2003, các độ tuổi còn lại ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành)
Có kỹ năng photoshop và edit video cơ bản trên máy tính
Chăm chỉ, kiên trì, có laptop
Nam, nữ sinh năm 1996 - 2003 (chấp nhận không có kinh nghiệm trong độ tuổi 2000 - 2003, các độ tuổi còn lại ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành)
Có kỹ năng photoshop và edit video cơ bản trên máy tính
Chăm chỉ, kiên trì, có laptop
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế lương: Thu nhập trung bình 9.000.000 – 25.000.000
Trường hợp đạt từ mốc min KPIs trở lên: Lương cb 6.000.000 - 10.000.000 (Tăng theo các mốc doanh số) + % Doanh số + Thưởng sao + Thưởng hiệu quả + Thưởng TOP tháng + Thưởng Contest
Trường hợp chưa đạt KPIs: Lương cb 5.200.000 % Doanh số + Thưởng contest
Vé gửi xe miễn phí
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy. Các khóa đào tạo gần đây nhất: Đào tạo content marketing; Tăng tốc độ đột phá với AI trong marketing; Công thức content siêu đỉnh và scale doanh số bùng nổ; Áp dụng phần mềm Botcake vào chat sale; Cách sắp xếp thời gian và cách làm việc khoa học hiệu quả...
Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Senior Leader - GĐ chi nhánh
Chế độ đầy đủ
Trường hợp đạt từ mốc min KPIs trở lên: Lương cb 6.000.000 - 10.000.000 (Tăng theo các mốc doanh số) + % Doanh số + Thưởng sao + Thưởng hiệu quả + Thưởng TOP tháng + Thưởng Contest
Trường hợp chưa đạt KPIs: Lương cb 5.200.000 % Doanh số + Thưởng contest
Vé gửi xe miễn phí
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy. Các khóa đào tạo gần đây nhất: Đào tạo content marketing; Tăng tốc độ đột phá với AI trong marketing; Công thức content siêu đỉnh và scale doanh số bùng nổ; Áp dụng phần mềm Botcake vào chat sale; Cách sắp xếp thời gian và cách làm việc khoa học hiệu quả...
Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Senior Leader - GĐ chi nhánh
Chế độ đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
