Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BT CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH BT CORPORATION

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm KPI cho việc chạy quảng cáo cho các thương hiệu sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
Xây dựng chiến lược sáng tạo Digital Marketing, chương trình truyền thông cho thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, các promotion theo định hướng công ty.
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của Công ty trên các kênh (Google, Facebook, Zalo, LinkedIn,...)
Triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (như SEO/SEM, Email Marketing, Online Advertising, Mobile Marketing, SMS Marketing, Social Media)
Theo dõi, phân tích, tối ưu các chỉ số quảng cáo: CPM, CTR, CR, CPA, ROI và đưa ra các phương án để tối ưu ngân sách quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có kiến thức và am hiểu về PPC, sử dụng thành thạo các công cụ số, các kênh truyền thông số và các nền tảng chạy quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads)...
Có khả năng sử dụng các công cụ thu thập, theo dõi, phân tích dữ liệu trên môi trường trực tuyến
Có khả năng viết, sử dụng các công cụ thiết kế, edit video phục vụ cho việc sáng tạo nội dung và hình thức của chiến dịch quảng bá
Sáng tạo, chủ động và có tinh thần cầu tiến
Biết sử dụng, thiết kế Landingpage trên các trình thiết kế Landingpage kéo thả như Ladipage, instapage
Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong công việc
Tiếng Anh đọc hiểu (giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH BT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: up to 20 triệu (Lương cứng + Thưởng KPI)
Thử việc lên đến 100% lương chính thức
Phụ cấp cơm trưa và vé gửi xe theo tháng
Được cung cấp thiết bị làm việc
Đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi khác theo luật lao động Việt Nam
Điều chỉnh lương: 2 lần/năm, lương tháng 13 + thưởng dự án theo quý tùy vào tình hình kinh doanh của công ty.
Du lịch 1 năm 1 lần, Team building theo quý, các hoạt động vui chơi giải trí khác như: bóng bàn, bóng đá,...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BT CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BT CORPORATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà H10, Số 2 Ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

