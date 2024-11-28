Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 2C, ngõ 77 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Hành chính:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, kê khai giấy tờ, công chứng các giấy tờ như ĐKKD (giấy phép kinh doanh, điểm kinh doanh,...)

- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ: hợp đồng hợp tác, hợp đồng thuê,...

- Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định.

- Tiếp nhận/ quản lý công văn đi – đến, nhận - chuyển thư báo, bưu phẩm của các Phòng/Ban.

- Đặt phòng, vé máy bay - oto....cho Cán bộ nhân viên đi công tác theo yêu cầu.

- Quản lý và theo dõi máy móc, CCDC

- Soạn thảo và ban hành các Quyết định, Thông báo.....của Công ty.

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến Văn phòng như: điện, nước, internet, .......

- Kiểm soát, đôn đốc các công việc Hành chính khác: Vệ sinh văn phòng, tạp vụ........

- Thực hiện thanh toán các khoản chi phí: Điện, nước, thuê nhà, gửi xe,...

- Tổ chức sinh nhật cho nhân viên có sinh nhật trong tháng

- Quản lý suất ăn của nhân viên

- Quản lý và thanh toán tiền gửi xe cho nhân viên

2. Nhân sự:

- Tuyển dụng nhân sự

- Chấm công, tính lương, theo dõi ngày nghỉ phép

- Thực hiện các chế độ phúc lợi, ngày lễ tết trong năm của người lao động.

- Soạn thảo hợp đồng lao động, quyết định nhân sự, lưu trữ hồ sơ nhân sự

- Báo tăng, giảm, làm các chế độ BHXH

- Làm các báo cáo liên quan đến nhân sự

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Không yêu cầu. Độ tuổi: Dưới 45 tuổi. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 3 năm HCNS tổng hợp trở lên.

- Thành thạo Word, Excel.

- Nhanh nhẹn, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11 – 13 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13

- Tổ chức sinh nhật

- Hưởng chế độ nghỉ phép, công đoàn,... theo quy định của Bộ luật LĐ và Công ty

- Đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh

