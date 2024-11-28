Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 2C, ngõ 77 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Hành chính:
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, kê khai giấy tờ, công chứng các giấy tờ như ĐKKD (giấy phép kinh doanh, điểm kinh doanh,...)
- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ: hợp đồng hợp tác, hợp đồng thuê,...
- Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định.
- Tiếp nhận/ quản lý công văn đi – đến, nhận - chuyển thư báo, bưu phẩm của các Phòng/Ban.
- Đặt phòng, vé máy bay - oto....cho Cán bộ nhân viên đi công tác theo yêu cầu.
- Quản lý và theo dõi máy móc, CCDC
- Soạn thảo và ban hành các Quyết định, Thông báo.....của Công ty.
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến Văn phòng như: điện, nước, internet, .......
- Kiểm soát, đôn đốc các công việc Hành chính khác: Vệ sinh văn phòng, tạp vụ........
- Thực hiện thanh toán các khoản chi phí: Điện, nước, thuê nhà, gửi xe,...
- Tổ chức sinh nhật cho nhân viên có sinh nhật trong tháng
- Quản lý suất ăn của nhân viên
- Quản lý và thanh toán tiền gửi xe cho nhân viên
2. Nhân sự:
- Tuyển dụng nhân sự
- Chấm công, tính lương, theo dõi ngày nghỉ phép
- Thực hiện các chế độ phúc lợi, ngày lễ tết trong năm của người lao động.
- Soạn thảo hợp đồng lao động, quyết định nhân sự, lưu trữ hồ sơ nhân sự
- Báo tăng, giảm, làm các chế độ BHXH
- Làm các báo cáo liên quan đến nhân sự

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Không yêu cầu. Độ tuổi: Dưới 45 tuổi. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất từ 3 năm HCNS tổng hợp trở lên.
- Thành thạo Word, Excel.
- Nhanh nhẹn, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11 – 13 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13
- Tổ chức sinh nhật
- Hưởng chế độ nghỉ phép, công đoàn,... theo quy định của Bộ luật LĐ và Công ty
- Đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự BT5-5 khu Đoàn Ngoại Giao, phố Nguyễn Xuân Khoát, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

