Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/3 TX 52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Quản lý và đặt mua văn phòng phẩm, nước uống, đồ dùng cần thiết cho văn phòng.

Sắp xếp, tổ chức các sự kiện nội bộ như tiệc chia tay,…

Hỗ trợ tiếp đón nhân viên mới

Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản văn phòng

Hỗ trợ tổng hợp giấy tờ hành chính

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên trẻ, năng động, nhiệt tình.

Có kinh nghiệm, lễ tân, hành chính

Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản

Có trách nhiệm, chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường năng động, thân thiện

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Chế độ đãi ngộ tốt: Thưởng Lễ, Tết, nghỉ phép năm, nghỉ Lễ tết

Có nhiều cơ hội phát triển nếu thể hiện khả năng làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

