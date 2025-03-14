Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Hoei VN
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 220/3 TX 52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Quản lý và đặt mua văn phòng phẩm, nước uống, đồ dùng cần thiết cho văn phòng.
Sắp xếp, tổ chức các sự kiện nội bộ như tiệc chia tay,…
Hỗ trợ tiếp đón nhân viên mới
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản văn phòng
Hỗ trợ tổng hợp giấy tờ hành chính
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên trẻ, năng động, nhiệt tình.
Có kinh nghiệm, lễ tân, hành chính
Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản
Có trách nhiệm, chăm chỉ, nhanh nhẹn.
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường năng động, thân thiện
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Chế độ đãi ngộ tốt: Thưởng Lễ, Tết, nghỉ phép năm, nghỉ Lễ tết
Có nhiều cơ hội phát triển nếu thể hiện khả năng làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
