Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ
- Hà Nội: Lô 21 cụm công nghiệp lại yên (gần KĐT splendora, hoài đức), Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực quầy lễ tân: Nhận điện thoại đến, nhận và gửi bưu phẩm, công văn ra vào công ty.
Thanh toán các chi phí văn phòng: cước điện thoại, internet, tiền nước, gửi xe...
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: Soạn thảo hợp đồng mua bán, công văn, quyết định...
Chấm công, tổng hợp chấm công cho nhân viên
Quản lý máy móc, thiết bị văn phòng, cấp phát văn phòng phẩm
Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng: Word,Excel
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc
Sức khỏe tốt
Có khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm cao
Trung thực, chăm chỉ
Chịu được áp lực công việc
Gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty.
Thời gian làm việc: 8h-17h, nghỉ trưa 1h
1 tháng nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật
Hỗ trợ cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI