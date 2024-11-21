Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 21 cụm công nghiệp lại yên (gần KĐT splendora, hoài đức), Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực quầy lễ tân: Nhận điện thoại đến, nhận và gửi bưu phẩm, công văn ra vào công ty.

Thanh toán các chi phí văn phòng: cước điện thoại, internet, tiền nước, gửi xe...

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: Soạn thảo hợp đồng mua bán, công văn, quyết định...

Chấm công, tổng hợp chấm công cho nhân viên

Quản lý máy móc, thiết bị văn phòng, cấp phát văn phòng phẩm

Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành : Văn thư lưu trữ, Hành chính sự nghiệp, kinh tế, quản trị kinh doanh...

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng: Word,Excel

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Sức khỏe tốt

Có khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm cao

Trung thực, chăm chỉ

Chịu được áp lực công việc

Gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty.

Thời gian làm việc: 8h-17h, nghỉ trưa 1h

1 tháng nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật

Hỗ trợ cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ

