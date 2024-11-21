Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 21 cụm công nghiệp lại yên (gần KĐT splendora, hoài đức), Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực quầy lễ tân: Nhận điện thoại đến, nhận và gửi bưu phẩm, công văn ra vào công ty.
Thanh toán các chi phí văn phòng: cước điện thoại, internet, tiền nước, gửi xe...
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: Soạn thảo hợp đồng mua bán, công văn, quyết định...
Chấm công, tổng hợp chấm công cho nhân viên
Quản lý máy móc, thiết bị văn phòng, cấp phát văn phòng phẩm
Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành : Văn thư lưu trữ, Hành chính sự nghiệp, kinh tế, quản trị kinh doanh...
Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng: Word,Excel
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc
Sức khỏe tốt
Có khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm cao
Trung thực, chăm chỉ
Chịu được áp lực công việc
Gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty.
Thời gian làm việc: 8h-17h, nghỉ trưa 1h
1 tháng nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật
Hỗ trợ cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ

Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2 ngách 37 ngõ 82 phố Chùa Láng, P Láng Thượng, Q Đống Đa, TP Hà Nội

