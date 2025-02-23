Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH XNK NANA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK NANA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH XNK NANA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 30 đường số 10, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

NHÂN SỰ:
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
- Tiến hành tuyển dụng nhân sự sau khi được Ban Giám đốc phê duyệt (đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn và lựa chọn nhân sự phù hợp. Tuyển dụng thành công nhân viên thử việc sẽ được thưởng 200.000 đồng/nhân sự, thành nhân viên chính thức sẽ được thưởng thêm 300.000/nhân sự).
-Tổ chức các cuộc họp theo thời gian quy định của công ty và hỗ trợ training cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập.
- Lên phương án, chế độ lương, thưởng cho nhân viên chi nhánh.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa công ty: sinh nhật, liên hoan, team building…
HÀNH CHÍNH-ĐỐI NGOẠI
- Đọc và phân tích hợp đồng của công ty với đối tác, sắp xếp lịch làm việc với đối tác.
- Làm các công việc được Ban Giám đốc giao khi hụt nguồn nhân lực.
- Báo cáo công việc cho cấp trên vào đầu tháng.
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
QUẢN LÝ, CHĂM SÓC CÁC KÊNH FANPAGE, YOUTUBE, TIKTOK, WEBSITE…
- Xây dựng kế hoạch và triển khai content đăng trên các nền tảng xã hội của thương hiệu keo như fanpage, youtube, tiktok, website…

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ (22-30 tuổi)

Tại CÔNG TY TNHH XNK NANA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK NANA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 30 đường số 10, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

