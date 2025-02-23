Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH XNK NANA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

NHÂN SỰ:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

- Tiến hành tuyển dụng nhân sự sau khi được Ban Giám đốc phê duyệt (đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn và lựa chọn nhân sự phù hợp. Tuyển dụng thành công nhân viên thử việc sẽ được thưởng 200.000 đồng/nhân sự, thành nhân viên chính thức sẽ được thưởng thêm 300.000/nhân sự).

-Tổ chức các cuộc họp theo thời gian quy định của công ty và hỗ trợ training cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập.

- Lên phương án, chế độ lương, thưởng cho nhân viên chi nhánh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa công ty: sinh nhật, liên hoan, team building…

HÀNH CHÍNH-ĐỐI NGOẠI

- Đọc và phân tích hợp đồng của công ty với đối tác, sắp xếp lịch làm việc với đối tác.

- Làm các công việc được Ban Giám đốc giao khi hụt nguồn nhân lực.

- Báo cáo công việc cho cấp trên vào đầu tháng.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

QUẢN LÝ, CHĂM SÓC CÁC KÊNH FANPAGE, YOUTUBE, TIKTOK, WEBSITE…

- Xây dựng kế hoạch và triển khai content đăng trên các nền tảng xã hội của thương hiệu keo như fanpage, youtube, tiktok, website…