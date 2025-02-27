Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Đường 3 KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhiệm Vụ Kế Toán:

Thu thập và lưu trữ chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng.

Xuất hóa đơn và thu nhập, tổng hợp các loại hóa đơn, tính toán thuế giá trị gia tăng, và các khoản thuế phải nộp, sau đó thực hiện kê khai và lập các báo cáo thuế cho doanh nghiệp.

Đảm nhận việc lập và quản lý các chứng từ thu chi, quản lý dòng tiền của doanh nghiệp và hoạch toán các giao dịch kế toán liên quan đến tiền mặt hoặc chuyển khoản của doanh nghiệp.

Ghi chép, theo dõi các hoạt động liên quan đến quá trình bán hàng, đồng thời phải kiểm tra thống kê tình hình bán hàng và tính toán chi phí, doanh thu hoạt động bán hàng.

Thu thập, ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kế toán tài chính và cung cấp thông tin cho việc quản lý hợp đồng tiền tệ của ngân hàng.

Theo dõi các khoản nợ phải trả, phải thu của doanh nghiệp. Lập các chứng từ thu chi, thu thập, theo dõi và đối chiếu tính hợp pháp của các loại chứng từ.

Tính toán chi phí và xác định giá bán các sản phẩm của doanh nghiệp

Đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa ngân sách

Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm).

Tham mưu cho Giám đốc tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ Hành Chính:

Thu thập, lưu trữ, và quản lý thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của tổ chức, bao gồm hồ sơ nhân viên, hồ sơ khách hàng, văn bản, email, và các tài liệu khác.

Soạn thảo và xử lý các văn bản và tài liệu, bao gồm thư, báo cáo, biên bản cuộc họp, hợp đồng, và các tài liệu hành chính khác.

Quản lý và theo dõi các văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng, đảm bảo rằng các tài liệu cần thiết luôn sẵn sàng và phục vụ các bộ phận khác trong tổ chức.

Làm báo giá theo yêu cầu cấp trên và công việ hành chính liên quan.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên trong ngành Kế Toán.

Có kinh nghiệm kế toán sàn TMDT là lợi thế

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm vị trí Kế Toán Nội Bộ

Hiểu biết sâu sắc về quy trình kế toán và thuế.

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Excel, Misa

Sự tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong công việc.

Chịu khó học hỏi, tìm hiểu ứng dụng phần mềm mới.

Chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 10 triệu tùy năng lực

BHXH theo quy định nhà nước

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Review lương nhân viên chính thức 6 tháng 1 lần

Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.