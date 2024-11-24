Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Xây dựng, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống mạng, tài sản về CNTT tại Văn phòng Công ty và các điểm bán hàng.

Upload các dữ liệu lên các hệ thống phần mềm.

Phối hợp các Phòng/Ban cấu hình, vận hành các phần mềm theo phân công.

Quản lý dữ liệu người dùng, bảo mật, dữ liệu của Công ty, tài sản, email,

Đảm bảo hệ thống mạng, wifi, camera, các thiết bị phần cứng luôn hoạt động tốt, thông suốt; xử lý các sự cố xảy ra với hệ thống CNTT một cách kịp thời.

Xây dựng kế hoạch về CNTT khi mở điểm bán mới: phối hợp với đối tác thiết kế thiết kế hệ thống mạng, âm thanh, camera; trực tiếp thi công hoặc phối hợp thi công; giám sát & nghiệm thu với nhà thầu

Lặp đặt, sửa chữa hệ thống mạng, sửa chữa máy tính; hỗ trợ người dùng kịp thời khi có phát sinh vấn đề/sự cố.

Quản lý hệ thống âm thanh của các cửa hàng, quản lý tài sản kho CNTT.

Xây dựng các cơ chế bảo mật thông tin, an toàn hệ thống mạng.

Tham gia ý kiến chuyên môn trong việc mua sắm tài sản có yếu tố kỹ thuật như: máy tính, server, điện thoại, internet…theo yêu cầu.

Đào tạo kiến thức cơ bản, sử dụng phần mềm chuyên môn cho các nhân sự; viết/biên tập các tài liệu hướng dẫn sử dụng/ vận hành phần mềm/thiết bị liên quan.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.

Nam từ 24 tuổi đến 40 tuổi.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành liên quan Công nghệ thông tin.

Có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại vị trí tương đương.

Am hiểu về cài đặt máy tính, sửa chữa hệ thống mạng.

Có khả năng làm việc độc lập, tương tác tốt.

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Quà tặng sinh nhật

Nghỉ phép có lương: 12 ngày/năm

Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống VietArt F&B

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

