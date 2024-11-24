Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống mạng, tài sản về CNTT tại Văn phòng Công ty và các điểm bán hàng.
Upload các dữ liệu lên các hệ thống phần mềm.
Phối hợp các Phòng/Ban cấu hình, vận hành các phần mềm theo phân công.
Quản lý dữ liệu người dùng, bảo mật, dữ liệu của Công ty, tài sản, email,
Đảm bảo hệ thống mạng, wifi, camera, các thiết bị phần cứng luôn hoạt động tốt, thông suốt; xử lý các sự cố xảy ra với hệ thống CNTT một cách kịp thời.
Xây dựng kế hoạch về CNTT khi mở điểm bán mới: phối hợp với đối tác thiết kế thiết kế hệ thống mạng, âm thanh, camera; trực tiếp thi công hoặc phối hợp thi công; giám sát & nghiệm thu với nhà thầu
Lặp đặt, sửa chữa hệ thống mạng, sửa chữa máy tính; hỗ trợ người dùng kịp thời khi có phát sinh vấn đề/sự cố.
Quản lý hệ thống âm thanh của các cửa hàng, quản lý tài sản kho CNTT.
Xây dựng các cơ chế bảo mật thông tin, an toàn hệ thống mạng.
Tham gia ý kiến chuyên môn trong việc mua sắm tài sản có yếu tố kỹ thuật như: máy tính, server, điện thoại, internet…theo yêu cầu.
Đào tạo kiến thức cơ bản, sử dụng phần mềm chuyên môn cho các nhân sự; viết/biên tập các tài liệu hướng dẫn sử dụng/ vận hành phần mềm/thiết bị liên quan.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 24 tuổi đến 40 tuổi.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành liên quan Công nghệ thông tin.
Có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại vị trí tương đương.
Am hiểu về cài đặt máy tính, sửa chữa hệ thống mạng.
Có khả năng làm việc độc lập, tương tác tốt.
Có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage Thì Được Hưởng Những Gì

Quà tặng sinh nhật
Nghỉ phép có lương: 12 ngày/năm
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống VietArt F&B
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 166 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

