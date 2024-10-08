Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Phạm Hùng phường Hòa Phú tp TDM BD, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

管理學校相關的電腦設備。

Quản lý các thiết bị máy tính liên quan của trường.

修理/更換與資訊技術相關的設備。

Sửa chữa/thay thế các thiết bị liên quan đến công nghệ thông

支持公司各部門處理與資訊技術基礎設施相關的工作需求,包括:電子郵件、網路、Windows、印表機、電話及其他周邊設備。

Hỗ trợ các phòng ban trong công ty xử lý các yêu cầu liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm: email, mạng, Windows, máy in, điện thoại và các thiết bị ngoại vi khác.

處理請求並解決使用者設備上的軟體/硬體問題。

Xử lý các yêu cầu và giải quyết các vấn đề phần mềm/phần cứng trên thiết bị người dùng.

當發生與資訊技術相關的故障時,為整個辦公室和學校提供支援。

Cung cấp hỗ trợ cho toàn bộ văn phòng và trường học khi xảy ra sự cố liên quan đến công nghệ thông tin.

管理學校的軟體版權,並培訓員工使用新軟體。

Quản lý bản quyền phần mềm của trường và đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm mới.

在資訊技術設備上安裝作業系統和應用程式。

Cài đặt hệ điều hành và ứng dụng trên các thiết bị công nghệ thông tin.

管理內部網路系統和互聯網系統(調製解調器、交換器、Wifi),處理網路問題(如果有)。

Quản lý hệ thống mạng nội bộ và hệ thống Internet (modem, switch, Wifi), xử lý các vấn đề về mạng (nếu có).

確保和維持學校資訊技術系統的穩定和持續運作。

Đảm bảo và duy trì sự ổn định và hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin của trường.

系統管理:伺服器、使用者、檔案伺服器、資料共享及安全性。

Quản lý hệ thống: máy chủ, người dùng, máy chủ tệp, chia sẻ dữ liệu và bảo mật.

管理網路、資訊技術基礎設施系統:總機、安全監控攝影機。升級、維修及購買新設備,以確保學校教學及運作的順利進行。

Quản lý hệ thống mạng, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: tổng đài, camera giám sát an ninh. Nâng cấp, bảo trì và mua thiết bị mới để đảm bảo hoạt động giảng dạy và điềuhành của trường diễn ra suôn sẻ.

運營和維護資訊技術機房:監控、升級及維修機房設備,確保教學活動順利進行。

Vận hành và bảo trì phòng máy công nghệ thông tin: giám sát, nâng cấp và bảo trì thiết bị trong phòng máy, đảm bảo các hoạt động giảng dạy diễn ra suôn sẻ.

管理工作軟體系統:線上工作軟體:MS Teams,教學軟體:MS Teams、學校應用程式、電子報告。

Quản lý các hệ thống phần mềm làm việc: phần mềm làm việc trực tuyến: MS Teams, phần mềm giảng dạy: MS Teams, ứng dụng của trường, báo cáo điện tử.

處理與內部客戶群相關的問題。負責協調、搬運及安裝辦公設備:印表機、投影機。

Xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng nội bộ. Chịu trách nhiệm điều phối, vận chuyển và lắp đặt thiết bị văn phòng: máy in, máy chiếu.

在直接協調下參與支援系統及成員學校的活動與事件。

Tham gia hỗ trợ các hệ thống và sự kiện của các trường thành viên dưới sự điều phối trực tiếp.

具有在Windows 環境下處理故障及基本錯誤的經驗。

Có kinh nghiệm xử lý sự cố và lỗi cơ bản trong môi trường Windows.

了解如何使用基本的圖形軟體是一個優勢。

Hiểu biết về cách sử dụng phần mềm đồ họa cơ bản là một lợi thế.

執行上級指示的其他任務。

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ thị của cấp trên.

需要時與其他部門協調。

Phối hợp với các bộ phận khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành điện tử, viễn thông, CNTT.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ MCSA.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + lương tháng thứ 13.

Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN, theo quy định.

Chế độ nghỉ mát, phép năm, thưởng sinh nhật, lễ Tết theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, quốc tế.

Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA

