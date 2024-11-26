Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Kiểm tra, hạch toán chi phi lương đúng kỳ;

Kiểm tra, xử lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ;

Kiểm soát doanh thu, chi phí, công nợ, ... đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ;

Kiểm soát xuất nhập tồn kho hàng hóa, vật tư;

Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho;

Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó;

Tính và trích chi phí khấu hao Tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao đó;

Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển;

Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm);

Theo dõi và lập báo cáo nội bộ;

Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới;

Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán trở lên;

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm, linh động, khả năng làm việc trong những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc;

Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA là một lợi thế;

Sử dụng thành thạo Word, Excel;

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và thường xuyên được đào tạo cùng nhiều chuyên gia trong ngành giáo dục.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Lương thỏa thuận, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Xét duyệt tăng lương và thưởng mỗi năm theo hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.