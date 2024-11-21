Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Tín Sinh Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 57/3, tổ 8C, KP3 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số lượng hàng hóa thường xuyên.

Phối hợp với bộ phận giao nhận để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian và địa điểm.

Thực hiện các báo cáo về tình hình hàng tồn kho, nhập xuất hàng hóa.

Giữ gìn kho hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng máy tính cơ bản.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

