Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Tín Sinh Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 5 - 7 Triệu

Công ty TNHH Tín Sinh Phát
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Tín Sinh Phát

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 57/3, tổ 8C, KP3 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.
Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số lượng hàng hóa thường xuyên.
Phối hợp với bộ phận giao nhận để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian và địa điểm.
Thực hiện các báo cáo về tình hình hàng tồn kho, nhập xuất hàng hóa.
Giữ gìn kho hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó.
Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng máy tính cơ bản.

Tại Công ty TNHH Tín Sinh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tín Sinh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tín Sinh Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57/3, tổ 8C, KP3 P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

