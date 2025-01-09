Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH
Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III
- Giai đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Báo cáo xuất nhập tồn nguyên vật liệu
Quản lý nguyên vật liệu đóng gói
Báo cáo sản lượng hàng ngày
Phân công công việc cho công nhân để đảm bảo hiệu quả công việc
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ xe nâng, khả năng điều tiết công việc.
Trình độ từ Cao Đẳng trở lên
Biết làm báo cáo, làm việc nhóm
Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Năm thưởng 3 lần Tăng lương định kỳ hàng năm + 23 ngày nghỉ, không nghỉ được thanh toán cuối năm + 1 tháng nghỉ tất cả chủ nhật + 1 ngày thứ 7 + Sau thử việc 2 tháng
Được tham gia BHXH đầy đủ
Công ty Nhật Bản 100% Chế độ phúc lợi rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI