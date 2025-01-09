Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc

Báo cáo xuất nhập tồn nguyên vật liệu

Quản lý nguyên vật liệu đóng gói

Báo cáo sản lượng hàng ngày

Phân công công việc cho công nhân để đảm bảo hiệu quả công việc

Yêu Cầu Công Việc

Có chứng chỉ xe nâng, khả năng điều tiết công việc.

Trình độ từ Cao Đẳng trở lên

Biết làm báo cáo, làm việc nhóm

Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Năm thưởng 3 lần Tăng lương định kỳ hàng năm + 23 ngày nghỉ, không nghỉ được thanh toán cuối năm + 1 tháng nghỉ tất cả chủ nhật + 1 ngày thứ 7 + Sau thử việc 2 tháng

Được tham gia BHXH đầy đủ

Công ty Nhật Bản 100% Chế độ phúc lợi rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH

