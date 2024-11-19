Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Kho GHN, Đường số 6, Tam Phước, Biên Hòa, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhận kiện, rã hàng từ xe tải và kiểm soát hàng hoá
Thao tác bắn kiểm mã đơn, kiểm tra đơn hàng ngày
Tổng hợp tiền thu hộ và nộp về công ty theo ngày
Hỗ trợ chia tuyến làm việc cho shipper
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: từ lúc nhận hàng xe tải đến khi thu xong tiền (dự kiến từ 6h - 20h)
Đủ từ 20 - 40 tuổi
Ưu tiên nam
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Có laptop để xử lý đơn hàng trong kho
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì
Việc làm ổn định, cơ hội thăng tiến
Thu nhập tăng dần, không giới hạn năng lực
Kí HĐLĐ định kì, tham gia BHXH đầy đủ
Các khoản phụ cấp, phúc lợi dành cho nhân viên: tham gia công đoàn, công ty hỗ trợ 100% Bảo hiểm tai nạn lên đến 50 TRIỆU,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
