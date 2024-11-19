Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Kho GHN, Đường số 6, Tam Phước, Biên Hòa, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận kiện, rã hàng từ xe tải và kiểm soát hàng hoá

Thao tác bắn kiểm mã đơn, kiểm tra đơn hàng ngày

Tổng hợp tiền thu hộ và nộp về công ty theo ngày

Hỗ trợ chia tuyến làm việc cho shipper

Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: từ lúc nhận hàng xe tải đến khi thu xong tiền (dự kiến từ 6h - 20h)

Đủ từ 20 - 40 tuổi

Ưu tiên nam

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Có laptop để xử lý đơn hàng trong kho

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Việc làm ổn định, cơ hội thăng tiến

Thu nhập tăng dần, không giới hạn năng lực

Kí HĐLĐ định kì, tham gia BHXH đầy đủ

Các khoản phụ cấp, phúc lợi dành cho nhân viên: tham gia công đoàn, công ty hỗ trợ 100% Bảo hiểm tai nạn lên đến 50 TRIỆU,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

