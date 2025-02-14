Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN M&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Cự Lộc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo dễ dàng tìm kiếm và quản lý.

Sử dụng hệ thống quản lý kho để cập nhật thông tin hàng hóa, đảm bảo chính xác số lượng tồn kho.

Đóng gói hàng hóa chuẩn bị giao cho khách hàng hoặc các bộ phận khác.

Vệ sinh, bảo quản kho hàng sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo an toàn hàng hóa.

Hỗ trợ CSKH khi khách hàng phản hồi.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hàng hóa trong kho.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kho hàng theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong kho hàng thời trang hoặc sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN M&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN M&C VIỆT NAM

