Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 212
- 214, ngõ 210 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.
Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn, soạn hàng theo đơn yêu cầu.
Nhập xuất hàng hóa theo quy định.
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày
Lập file kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm
Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử (TikTok, Shopee)
Có kinh nghiệm làm kho. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kỹ năng excel, lập file quản lý xuất-nhập-tồn trong kho
Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử (TikTok, Shopee)
Có kinh nghiệm làm kho. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kỹ năng excel, lập file quản lý xuất-nhập-tồn trong kho
Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
○ Lương cứng: 7.000.000 đồng/tháng
○ Thời gian thử việc một tháng nhận 85% lương
○ Phụ cấp ăn trưa + tiền xe
○ Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
○ Thời gian thử việc một tháng nhận 85% lương
○ Phụ cấp ăn trưa + tiền xe
○ Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI