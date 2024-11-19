Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 212 - 214, ngõ 210 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.

Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn, soạn hàng theo đơn yêu cầu.

Nhập xuất hàng hóa theo quy định.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày

Lập file kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm

Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sàn thương mại điện tử (TikTok, Shopee)

Có kinh nghiệm làm kho. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kỹ năng excel, lập file quản lý xuất-nhập-tồn trong kho

Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

○ Lương cứng: 7.000.000 đồng/tháng

○ Thời gian thử việc một tháng nhận 85% lương

○ Phụ cấp ăn trưa + tiền xe

○ Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.