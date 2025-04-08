Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER
- Hồ Chí Minh: Số 17 Đường số 2, KDC Hai Thành, Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhập đơn hàng và kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ.
Nhập kho hàng hóa từ kho tổng khi có đầy đủ chứng từ.
Xuất kho hàng theo lệnh yêu cầu và đảm bảo số liệu chính xác.
Kiểm tra số liệu hàng ngày trên phần mềm để đảm bảo mọi thông tin chính xác.
Chịu trách nhiệm về số liệu kho trên phần mềm, luôn chính xác và kịp thời
Kiểm tra số lượng hàng hóa xuất nhập trong kho, đảm bảo chất lượng và độ chính xác tuyệt đối.
Giao hàng đúng tiến độ và chính xác theo yêu cầu công ty.
Đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hạn, đáp ứng nhu cầu công việc.
Kiểm tra, ký nhận và giao hàng hóa đúng quy trình.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
