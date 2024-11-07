Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
- Hồ Chí Minh: 68
- 70 Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Bốc, xếp, hàng hoá vào kho theo sơ đồ và yêu cầu bảo quản đối với từng mặt hàng đã được quy định
Châm hàng: thực hiện châm hàng lên các kệ lẻ hoặc các khu vực theo chỉ định của Trưởng bộ phận.
Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận xử lý đơn
Nhặt hàng, đóng gói theo phiếu xuất kho của đơn hàng đã được giao, đảm bảo đơn hàng đúng theo quy trình
Duy trì khu vực làm việc sạch sẽ, sắp xếp gọn hàng công cụ làm việc
Tham gia kiểm kê định kỳ
Tham gia hỗ trợ các bộ phận khác dưới sự chỉ đạo của TBP
Báo cáo quản lý khi có vấn đề phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: dưới 35 tuổi
Chăm chỉ, tác phong nhanh nhẹn, có tính kỷ luật tốt
Có sức khỏe tốt
Biết sắp xếp công việc một cách khoa học và đề xuất những phương pháp thực hiện công việc hiệu quả
Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm
- Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty
- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng
- Du lịch, teambuilding hàng năm
- Cơ hội được làm việc và đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
