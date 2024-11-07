Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 - 70 Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Bốc, xếp, hàng hoá vào kho theo sơ đồ và yêu cầu bảo quản đối với từng mặt hàng đã được quy định

Châm hàng: thực hiện châm hàng lên các kệ lẻ hoặc các khu vực theo chỉ định của Trưởng bộ phận.

Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận xử lý đơn

Nhặt hàng, đóng gói theo phiếu xuất kho của đơn hàng đã được giao, đảm bảo đơn hàng đúng theo quy trình

Duy trì khu vực làm việc sạch sẽ, sắp xếp gọn hàng công cụ làm việc

Tham gia kiểm kê định kỳ

Tham gia hỗ trợ các bộ phận khác dưới sự chỉ đạo của TBP

Báo cáo quản lý khi có vấn đề phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam / Nữ (Ưu tiên nam giới)

Tuổi: dưới 35 tuổi

Chăm chỉ, tác phong nhanh nhẹn, có tính kỷ luật tốt

Có sức khỏe tốt

Biết sắp xếp công việc một cách khoa học và đề xuất những phương pháp thực hiện công việc hiệu quả

Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh Tranh (CB + Phụ cấp + Thưởng)

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty

- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm

- Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty

- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng

- Du lịch, teambuilding hàng năm

- Cơ hội được làm việc và đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà

