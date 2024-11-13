Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: E4/10N Đường Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và giám sát kho hàng
Theo dõi và thực hiện công tác xuất nhập kho
Theo dõi, kiểm kê hàng hóa tồn kho
Sắp xếp hàng hóa lưu kho gọn gàng, ngay ngắn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, bằng nghề
Có sức khỏe tốt
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Xét tăng lương hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN
Chính sách thưởng Lễ, Tết hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
