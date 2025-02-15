Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 613 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát tồn kho:

Ra yêu cầu và kiểm soaats yêu cầu mua hàng. Nhầm đảm bảo tồn kho đủ dùng theo định mức tồn kho.

Kiểm soát tồn kho thu hồi và tồn kho chậm luân chuyển.

Xuất nhập FIFO, và đúng đủ.

Các công việc hệ thống:

Đảm bảo an toàn kho.

Báo cáo đình kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Các công việc khác phác sinh đến vị trí phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán, Tài Chính, Ngân hàng

1 năm kinh nghiệm vị trí

Thành thạo vi tính văn phòng, Internet.

Biết ERP là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ

Các phúc lợi khác

Mức lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên

