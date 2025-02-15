Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 613 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát tồn kho:
Ra yêu cầu và kiểm soaats yêu cầu mua hàng. Nhầm đảm bảo tồn kho đủ dùng theo định mức tồn kho.
Kiểm soát tồn kho thu hồi và tồn kho chậm luân chuyển.
Xuất nhập FIFO, và đúng đủ.
Các công việc hệ thống:
Đảm bảo an toàn kho.
Báo cáo đình kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.
Các công việc khác phác sinh đến vị trí phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán, Tài Chính, Ngân hàng
1 năm kinh nghiệm vị trí
Thành thạo vi tính văn phòng, Internet.
Biết ERP là một lợi thế.
1 năm kinh nghiệm vị trí
Thành thạo vi tính văn phòng, Internet.
Biết ERP là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ
Các phúc lợi khác
Mức lương thỏa thuận
Các phúc lợi khác
Mức lương thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI