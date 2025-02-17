Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36/28 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Tổng hợp hàng hoá , đánh giá, Theo dõi chất lượng sản phẩm và số lượng kho hàng hằng ngày
Tổng hợp hàng bảo hành và thực tế theo chính sách cty.
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ nội bộ
Tăng ca nhập hàng
Trong mô tả công việc, công việc nào không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, từ 1994 đến 2001
- Trình độ chuyên môn : cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Trung thực, tỉ mỉ, ham học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc
- Biết sử dụng laptop, máy tính
- Trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày nhận việc sẽ không tham gia nghĩa vụ quân sự
- Trình độ chuyên môn : cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Trung thực, tỉ mỉ, ham học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc
- Biết sử dụng laptop, máy tính
- Trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày nhận việc sẽ không tham gia nghĩa vụ quân sự
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (Theo luật lao động): nghỉ lễ Tết...
- 12 ngày phép/ năm
- Thưởng tháng, lương tháng 13
- Tăng lương theo năng lực.
- Tham gia BHXH sau 2 tháng làm việc kể từ ngày nhận việc
- 12 ngày phép/ năm
- Thưởng tháng, lương tháng 13
- Tăng lương theo năng lực.
- Tham gia BHXH sau 2 tháng làm việc kể từ ngày nhận việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI