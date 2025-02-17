Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/28 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tổng hợp hàng hoá , đánh giá, Theo dõi chất lượng sản phẩm và số lượng kho hàng hằng ngày

Tổng hợp hàng bảo hành và thực tế theo chính sách cty.

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ nội bộ

Tăng ca nhập hàng

Trong mô tả công việc, công việc nào không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 1994 đến 2001

- Trình độ chuyên môn : cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Trung thực, tỉ mỉ, ham học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

- Biết sử dụng laptop, máy tính

- Trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày nhận việc sẽ không tham gia nghĩa vụ quân sự

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (Theo luật lao động): nghỉ lễ Tết...

- 12 ngày phép/ năm

- Thưởng tháng, lương tháng 13

- Tăng lương theo năng lực.

- Tham gia BHXH sau 2 tháng làm việc kể từ ngày nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin