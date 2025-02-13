Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Đóng gói hàng hóa, trưng bày, bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong kho
- Cập nhật tồn kho, kiểm tra số lượng hàng hóa định kì
- Một số công việc khác tại kho hàng hoặc theo sự sắp xếp phân công của cấp trên
- Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc 8h/ngày: Từ 8h - 17h thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc từ 9h - 15h.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ: Từ 20 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.
- Có kinh nghiệm kho vận là một lợi thế
- Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.
- Có kinh nghiệm kho vận là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cứng 7tr
- Thử việc: 1 tháng hưởng 85% lương
- Hỗ trợ đóng BHXH
- Nghỉ lễ , tết,...
- Đi du lịch, picnic, liên hoan cùng team
- Khi bắt đầu công việc sẽ được hỗ trợ đào tạo
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng
- Thử việc: 1 tháng hưởng 85% lương
- Hỗ trợ đóng BHXH
- Nghỉ lễ , tết,...
- Đi du lịch, picnic, liên hoan cùng team
- Khi bắt đầu công việc sẽ được hỗ trợ đào tạo
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM
