Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Đóng gói hàng hóa, trưng bày, bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong kho

- Cập nhật tồn kho, kiểm tra số lượng hàng hóa định kì

- Một số công việc khác tại kho hàng hoặc theo sự sắp xếp phân công của cấp trên

- Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc 8h/ngày: Từ 8h - 17h thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc từ 9h - 15h.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: Từ 20 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.

- Có kinh nghiệm kho vận là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng 7tr

- Thử việc: 1 tháng hưởng 85% lương

- Hỗ trợ đóng BHXH

- Nghỉ lễ , tết,...

- Đi du lịch, picnic, liên hoan cùng team

- Khi bắt đầu công việc sẽ được hỗ trợ đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM

