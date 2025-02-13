Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Đóng gói hàng hóa, trưng bày, bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong kho
- Cập nhật tồn kho, kiểm tra số lượng hàng hóa định kì
- Một số công việc khác tại kho hàng hoặc theo sự sắp xếp phân công của cấp trên
- Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc 8h/ngày: Từ 8h - 17h thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc từ 9h - 15h.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: Từ 20 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.
- Có kinh nghiệm kho vận là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng 7tr
- Thử việc: 1 tháng hưởng 85% lương
- Hỗ trợ đóng BHXH
- Nghỉ lễ , tết,...
- Đi du lịch, picnic, liên hoan cùng team
- Khi bắt đầu công việc sẽ được hỗ trợ đào tạo
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, Ngõ 56 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

