Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao
Khai thác khách hàng hàng thuộc kênh bán hàng dự án (building, công nghiệp, nhà nước) dựa trên data đã có và tìm kiếm thêm khách hàng mới.
Tìm kiếm, duy trì, phát triển mối quan hệ khách hàng.
Tư vấn, phối hợp giải quyết các yêu cầu khiếu nại khách hàng trong quá trình hợp tác kinh doanh.
Thu nhập, báo cáo thông tin thị trường về sản phẩm, chính sách bán hàng.
Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 - 45 tuổi.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Yêu thích đam mê kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cao, đảm bảo đời sống. Thu nhập dao động 20 - 30 triệu theo năng lực(+thưởng hoa hồng).
Được làm việc tại 1 đơn vị có uy tín và thương hiệu 35 năm trên thị trường sản xuất và phân phối vật tư điện lạnh.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Làm việc tại văn phòng Hà Nội. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, sim...).
Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng mềm....
Được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, gắn kết đặc sắc (du lịch hè, teambuilding, tiệc cuối năm...)
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa G02 Tầng 02 căn số 09 Khu đô thị Greenbay Vinhomes Mễ Trì - Số 06 đường Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

