Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 363 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các Doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước (B2B sales). Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các dịch vụ Viễn thông & CNTT mà công ty cung cấp. Một số dịch vụ FPT đang cung cấp: – Internet leased line; Server; Data Center – FPT HI GIO Cloud; Microsoft Cloud; AWS Cloud – Dịch vụ điện thoại cố định; FPT VPN – FPT Oncall; Tổng đài; SMS Branding – Hóa đơn điện tử; Chữ ký số Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng. Theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai dịch vụ. Chăm sóc khách hàng sau bán. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông, ... Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm tư vấn bán hàng các sản phẩm phần mềm, công nghệ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng và nâng cao quan hệ với đối tác Doanh nghiệp (B2B). Ưu tiên ứng viên có kiến thức chuyên sâu về các mảng giải pháp và các dịch vụ của Microsoft. Có tư duy dịch vụ khách hàng. Tiếng Anh sử dụng tốt cho công việc (tính chất công việc thường xuyên làm việc trực tiếp với hãng và đối tác nước ngoài). Kỹ năng mềm: - Kỹ năng giao tiếp tốt - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng tư duy logic - Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập:

Lương tháng = Lương cứng + Lương doanh thu (không giới hạn) Lương cứng thương lượng theo kinh nghiệm/kỹ năng/chuyên môn. Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm, các chương trình thi đua theo tháng/quý/năm. Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương theo thành tích cá nhân.

Đào tạo & Cơ hội thăng tiến:

Lộ trình đào tạo Sales B2B đầy đủ, sát sao: – Kiến thức: Các khóa đào tạo về sản phẩm dịch vụ & Cập nhật các xu hướng công nghệ mới (Từ các hãng lớn như AWS, IBM, Cisco, Microsoft, ...); Case study tư vấn & triển khai dịch vụ; Trải nghiệm Khách hàng B2B; Kiến thức quản trị Doanh nghiệp, ... – Kỹ năng: Các khóa đào tạo kỹ năng mềm, buổi sharing từ các Manager về kỹ năng và ngành nghề, Open Talk, ... Được tài trợ tham gia/ Chính sách tăng lương các chứng chỉ quốc tế theo quy định công ty. Cơ hội làm việc trực tiếp với các đối tác lớn trong lĩnh vực Công nghệ. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý (trưởng nhóm, trưởng/phó phòng)

Chính sách và Văn hóa:

Các chính sách khác: Nghỉ mát, Bảo hiểm (BHXH, FPT Care),... theo Luật Lao Động và chính sách Công ty. Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng. Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT. Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích và tạo điều kiện cho sự phát triển nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

