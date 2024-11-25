Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THÀNH AN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tổ chức, Quản lý, xử lý công việc hàng ngày đảm bảo đúng theo quy định kế toán hiện hành. Phân công nhiệm vụ và đánh giá năng lực của nhân viên.

Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của Pháp luật và Luật thuế Việt Nam.

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán, xây dựng quy trình biểu mẫu, tổ chức hạch toán kế toán.

Định kỳ phối hợp với các kế toán viên, kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty và các báo cáo quản trị theo nhu cầu của BGĐ.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ Công ty, tổ chức luân chuyển và lưu trữ.

Lập và trình bày báo cáo tài chính, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng theo yêu cầu.

Định kỳ hàng năm, quý, tháng hoạch định và tư vấn giải pháp sử dụng tài chính Công ty hiệu quả trong SXKD, tiết giảm chi phí tối ưu nhất.

Chịu trách nhiệm trong các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo Luật định.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.